Zur Löwen: Jein. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich mich aktuell keiner Partei so richtig zugehörig fühle. Was ich mich immer mehr frage, ist, wie ich mehr bewegen kann: durch Social Media oder wenn ich in die Politik gehe. Mich interessieren auch so viele Themen und ich könnte mich aktuell auf nichts spezialisieren. Und das mag ich ja an meinem Job so, dass ich heute hierüber reden kann und morgen darüber.