Smog liegt über der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Archivbild Quelle: Altaf Qadri/AP/dpa

Trotz starker Luftverschmutzung sind mehr als 34.000 Menschen den Halbmarathon in Neu-Delhi gelaufen. In der vergangenen Woche wurde die Luftqualität in Indiens Hauptstadt als "schlecht" oder "sehr schlecht" eingestuft. Daher hatte die indische Ärztevereinigung empfohlen, den Halbmarathon zu verschieben.



Heute lag die Luftverschmutzung laut staatlicher Monitoringstelle sieben bis acht Mal über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dennoch trugen nur wenige Läufer Atemmasken.