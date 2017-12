Es ist wie so oft in diesen Tagen am Seehafen in Kiel. Ein Bus nach dem anderen hält am Terminal für die Kreuzfahrtschiffe. Hunderte von Urlaubern checken ein oder aus, auch vom Kieler Hauptbahnhof kommen noch zig Touristen. Das Rattern der Rollkoffer ist überall im Zentrum der Hafenstadt an der Förde zu hören. Kreuzfahrten boomen und jetzt in der Hochsaison liegen oft zwei oder drei der Riesenschiffe gleichzeitig am Kai in Kiel. Besonders gefragt sind bei Touristen die Reisen nach Norwegen. Entlang der Westküste mit Abstechern hinein in die spektakulärsten Buchten des großartigen Landes im Norden, hinein in die berühmten Fjorde. Die Reiseveranstalter versprechen Urlaubserlebnisse vom Feinsten.