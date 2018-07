Vor dem Auftaktspiel gegen Australien (2:1) wirkte der 49-Jährige angespannt. Würde seine junge und unerfahrene Auswahl - Altersschnitt 25 Jahre, 14 Akteure ohne WM-Erfahrung - die Last der Erwartungen schultern können? Was Deschamps am 15. Juni in der Kasan-Arena gar nicht leiden konnte: Fragen zum WM-Titel und einer Verknüpfung zu 1998, weil er damals als Weltmeisterkapitän den Goldpokal empfing. "Frankreich ist die vergangenen vier Turniere nur zweimal unter die letzten 16 gekommen", beschied Deschamps und schaute unwirsch wie ein Grundschullehrer, den jemand gefragt hatte, welche Pennäler denn später zur Professur zugelassen werden.