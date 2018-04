Wenn sich die "Hair"-Musical-Darsteller am heutigen Abend auf der Bühne des Konzerthauses in Karlsruhe die Klamotten vom Leib reißen und nackt vorm Publikum tanzen, wirft das allerdings keinen mehr vom Stuhl, sagt Produzent Frank Serr. "Das hat 1968 noch zu einem Aufschrei und Verboten geführt und auch vor 15 Jahren noch ging einen Raunen durch die Reihen - heute zucken die Leute nicht mal mehr mit der Schulter", sagt er. Das Musical ist nicht mehr wüst und skandaltauglich, es sorgt eher für Wohlfühlatmosphäre. Am Ende singt der ganze Saal "Let the sunshine in".