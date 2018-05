Sie wollten eine politische Kirche, die sich einmischt und Unrecht beseitigt – und sie fühlten sich durch das Zweite Vatikanische Konzil in Rom (1962-65) bestätigt, in dem der damalige Papst Johannes XXIII. den Aufbruch der Katholischen Kirche in die Moderne vorgegeben hatte. Während konservative Kleriker gegen einen "Verrat" an der Kirche wetterten, waren junge Katholiken wie Magdalene Bußmann begeistert von der "revolutionären Aufbruchsstimmung".



Tatsächlich gab es 1967/68 in einer brodelnden Welt genug zu tun für politische Christen. In einer Zeit, in der sich weltweit Protest erhob gegen den Krieg, den die USA in Vietnam führten. In einer Zeit, in der in Afrika, Asien und Lateinamerika Millionen Kinder an Hunger und bewaffneten Konflikten litten. In einer Zeit, in der sich in Deutschland vor allem junge Menschen für mehr Bürgerrechte einsetzten.