Eintracht Frankfurt bei Landung am Flughafen. Quelle: dpa

Die DFB-Pokalsieger von Eintracht Frankfurt sind am Sonntag mit leichter Verspätung zum zweiten Teil des Party-Marathons in der Bankenmetropole gelandet. Der Sonderflieger mit Eintracht-Logo setzte um 16.16 Uhr auf. In einem Autokorso ging es vom Flughafen zunächst weiter zum Frankfurter Römer, wo seit den Vormittagsstunden Tausende Fans auf ihre Pokalhelden warteten.



Die Polizei Frankfurt teilte bereits um 15.10 Uhr mit, dass auf dem Gelände vor dem Rathaus kein Platz mehr frei sei. Erwartet wurden bis zum Höhepunkt der Feier am späten Nachmittag rund 15.000 Menschen.