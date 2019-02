Ich war oft in Cannes oder Venedig, das sind auch wunderbare Festivals, aber nur hier in Berlin hast du diesen Kontakt zum Publikum. Iris Berben

"Ich war oft in Cannes oder Venedig", sagt Schauspielerin Iris Berben, "das sind auch wunderbare Festivals, aber nur hier in Berlin hast du diesen Kontakt zum Publikum. Das ist einzigartig". Unter der Leitung von Dieter Kosslick ist die Berlinale in die Stadt gewachsen. Seit dem 60. Jubiläum des Festivals 2010 landet der fliegende rote Teppich jedes Jahr in verschiedenen Berliner Kiezen und bringt große Stars in kleine Programmkinos.