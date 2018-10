Das wissen sie auch in der CSU. Jener Partei, die im Herbst eine Landtagswahl in Bayern zu bestreiten hat. Und die seit Monaten nichts an der Zweistelligkeit der AfD in den Umfragen tun kann. Von einer erkennbaren Eskalationsstrategie sprechen deswegen Beobachter. Erst verbal - etwa, wenn CSU-Vertreter von einer "Anti-Abschiebe-Industrie" oder einem sogenannten "Asyltourismus" reden. Jetzt folgen Taten. Die Demontage der Kanzlerin - sie wird bewusst in Kauf genommen. Die erkennbare Strategie: Lieber die Regierungsbeteiligung in Berlin aufgeben, als Bayern zu verlieren. Nichts ist ihnen wichtiger, als die AfD in Bayern zu bekämpfen.