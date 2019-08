Doch zunächst zu diesem Fall. Der Sachverhalt ist schnell und in aller Kürze erzählt: Die AfD hat ihre Landeswahlliste zur Landtagswahl in Sachsen 2019 auf zwei aufeinanderfolgenden Parteitagen gewählt. Das allein ist an und für sich kein Problem, das haben auch schon andere so gemacht. Problematisch ist, dass die rechtliche Kontinuität der beiden Parteitage zweifelhaft ist, wofür einzig und allein die AfD die Verantwortung trägt.