Die frühere südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye ist in einem Korruptionsprozess zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Seoul befand sie der Korruption, des Machtmissbrauchs, der Erpressung und anderer Vergehen schuldig. Sie wurde außerdem mit einer Geldstrafe in Höhe von 18 Milliarden Won (rund 14 Millionen Euro) belegt. Park kann ebenso wie die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Urteil einlegen.



(Quelle: dpa, afp, ap)