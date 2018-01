Die Altstadt von Hebron im Westjordanland ist von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden. Die UNESCO-Kommission setzte die Altstadt zugleich auf die Liste der bedrohten Stätten, wie am Freitagabend bei der Tagung der UNESCO-Kommission in Krakau bekanntwurde. Das Grabmal der Patriarchen in Hebron ist Pilgerstätte von Juden, Christen und Muslimen. Dort sollen nach biblischer Überlieferung unter anderem Abraham und Isaak begraben sein. Abraham gilt sowohl im Judentum und Christentum als auch im Islam als Stammvater.