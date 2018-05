Jeden Tag kursieren neue Meldungen über Verfehlungen, Verdachtsmomente und Verstöße. Die Verwirrung scheint komplett. Und so blickt die Öffentlichkeit gestern gespannt nach Berlin, wo Innenminister Horst Seehofer (CSU) und BAMF-Präsidentin Jutta Cordt vor dem Innenausschuss des Bundestags aussagen. Über 60 Fragen haben alleine die Grünen vorbereitet. Rund fünf Stunden dauert am Ende die nicht-öffentliche Sitzung, in der Seehofer den Abgeordneten "vollständige Aufklärung und totale Transparenz" verspricht.



Der Bericht der Innenrevision des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) kommt zu dem Ergebnis, dass "in Bremen bewusst Vorschriften und Regelungen vernachlässigt" wurden. So wurde in 75 Prozent der Fälle der Bremer Bescheid-Verfahren kein persönlicher Antrag gestellt, bei 31 Prozent fand keine Anhörung statt, in 33 Prozent wurden Personaldokumente nicht beziehungsweise nachträglich geprüft. Und in 61 Prozent der Fälle lagen überhaupt keine Ausweispapiere vor. "Der Vorgang in Bremen ist ein handfester, schlimmer Skandal", sagt Seehofer.