Während die Hängepartie in Deutschland bei der Regierungsbildung ein Ende hat, hat sie in Italien erst begonnen. Und gegen die Unwägbarkeiten bei der Regierungsbildung in Berlin ist die Situation in Italien deutlich schwieriger. Auch deswegen haben Anleger am Aktienmarkt sich zunächst zurückgehalten. Nach einer ziemlich düsteren vergangenen Woche musste der DAX also erst einmal weiter Federn lassen. Allerdings: Die Börse handelt die Zukunft, und die Italien-Wahl hat zwar in den vergangenen Wochen ihre Schatten voraus geworfen, ist in den Kursen deswegen aber teilweise schon "eingepreist". Das heißt im Börsenjargon so viel wie: Die Verluste hat es in Erwartung der Wahl bereits gegeben - nun ist der Blick wieder nach vorne gerichtet.