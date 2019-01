Verliert May, drohen Neuwahlen, und dann würden die Karten neu gemischt. Aber wie? Setzt Labour sich wieder für einen super weichen Brexit ein, so wie bei den letzten Wahlen 2017, oder hört Labour-Chef Jeremy Corbyn auf seine Parteimitglieder, die mit überwältigender Mehrheit ein zweites Referendum fordern? Wahrscheinlicher ist, dass das Misstrauensvotum scheitert und sich alle Augen auf Corbyn richten. Im Gegensatz zu seiner Basis ist dieser zutiefst EU-skeptisch, hat angeblich gegen den Brexit gestimmt, aber sich weder vorher noch hinterher für die EU-Mitgliedschaft eingesetzt.



Doch der Parteitag von Labour hat im vergangenen Jahr entschieden: Die Partei strebt Neuwahlen an. Sollte es die nicht geben, werde sie sich für ein zweites Referendum einsetzen. Der Moment, an dem Corbyn sich bekennen muss, rückt näher, auch wenn Alan Wager vom Thinktank "The UK in a Changing Europe" sagt: "Er wird hoffen, dass die Regierung sich zuerst bewegt." Der Labour-Chef fürchtet, die zahlreichen Brexit-Wähler im Norden Englands zu verprellen, wenn die Partei sich für ein zweites Referendum ausspricht.