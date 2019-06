Eine Demonstrantin vor dem "Baby Trump Balloon" in London.

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Tausende Demonstranten haben in London ihrem Unmut über den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump Luft gemacht. Sie ließen einen Protestballon in Form eines riesigen Trump-Babys in Windeln in die Luft steigen.



Außerdem bauten sie einen knapp fünf Meter großen sprechenden Donald-Trump-Roboter auf, der mit heruntergelassener Hose auf einer Goldtoilette sitzt. Medienberichte waren zuvor von bis zu 250.000 Demonstranten ausgegangen. Die Organisatoren warfen Trump Sexismus und Rassismus vor.