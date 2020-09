Die Hoffnung ruht auf völlig neutralen und fairen Entscheidungen durch Algorithmen – auch bei der Einstellung von Personal. Längst erfolgt die Auswahl von Bewerbern in vielen Unternehmen mit einer automatischen Bewerbungssoftware, einer künstlichen Intelligenz. Beim „Automatic Recruiting“ werden die Bewerbungen von einem Algorithmus nach guten und schlechten Kandidaten vorsortiert. Entscheidend sind dabei bestimmte Merkmalen und Schlüsselworten in den Bewerbungen bezogen auf die ausgeschriebene Stelle. . Ein Verfahren, um objektiv und vorurteilsfrei Bewerber zu sortieren – allein aufgrund seiner Qualifikation.

Doch so manches Unternehmen macht andere Erfahrungen. Der Onlinehändler Amazon bemerkte, dass seine Software Frauen systematisch benachteiligte - trotz guter Qualifikation. Wie war das möglich? Das System funktioniert nur dann, wenn es mit Daten trainiert wird. Im Fall von Amazon trainierte es mit früheren Bewerbungen heute erfolgreicher Mitarbeiter. Es sollte so quasi lernen, welche Eigenschaften Amazon bevorzugt. Aber in den vergangenen Jahren waren vor allem Männer eingestellt worden. Der Algorithmus kam also quasi zu dem Schluss, dass Bewerbungen von Frauen schlechter zu bewerten seien. Und zwar immer dann, wenn die Unterlagen das Wort „Frau“ enthielten. Amazon bemerkte den Fehler und beseitigte die Software. Der Fall verdeutlicht das grundlegende Problem des maschinellen Lernens. Die künstliche Intelligenz kann nur so gut sein wie die Daten, mit denen sie trainiert wird.