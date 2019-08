Die Mitgliederzahlen steigen stetig an und bei den Wahlkampfveranstaltungen - sogenannten Town-Hall-Meetings - kommen inzwischen bis zu 700 Leute. Aber die Grünen sind im Osten von sehr niedrigem Niveau gestartet. 700 Mitglieder waren es in Sachsen noch vor fünf Jahren, inzwischen sind es 2.500. Auch in den Umfragen verdoppeln sie ihre Werte. Klingt erstmal gut, doch es sind auch hier recht niedrige Werte, die verdoppelt werden: etwa von sechs auf zwölf Prozent. Mit den Erfolgen der Grünen im Westen sind die Zahlen nicht vergleichbar.