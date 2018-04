Anfahrt auf den Hafen von La Palma. Nur mit den Fingerspitzen bewegt Nicole Langosch am Steuerpult den 250 Meter langen Kreuzfahrtriesen sanft an die Kaimauer. Es knistert vor konzentrierter Anspannung. Für die atemberaubende Kulisse der immergrünen Berge im Hafen von Santa Cruz hat auf der Brücke keiner einen Blick. Viele Passagiere an Bord beobachten das Anlegemanöver. "Auto einparken schafft man, aber ich denk, das ist ein bisschen was anderes. Das ist 'ne größere Nummer", meint Jutta Nolders. Sie hat wie alle anderen 2.200 Passagiere an Bord eine Kanaren-Rundreise mit der AIDA Sol gebucht. Dass sie gerade eine Premiere in der Kreuzfahrt erlebt hat, ist ihr gar nicht bewusst.