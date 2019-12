Nur zwei Tage später kann in Frankfurt niemand mehr eine E-Mail an ein Amt versenden, die Seite frankfurt.de ist nicht erreichbar. "Alle IT-Systeme sind aus Sicherheitsgründen runtergefahren, die Stadt ist online nicht erreichbar", sagt Günter Murr, Sprecher der Stadt Frankfurt. Zurzeit sei keine Bedienung in den Ämtern möglich. Pässe und Führerscheine können nicht abgeholt werden, weder Ausländerbehörde noch Jobcenter noch Einwohnermeldeamt können arbeiten. Alles hängt am Netzwerk der Stadt. Der Grund ist eine E-Mail mit Schadsoftware, die an einen Mitarbeiter geschickt wurde.