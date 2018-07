China hat sich zum mittlerweile wichtigsten Handelspartner Deutschlands empor geschwungen. Damit hat das Land die USA oder auch Frankreich, das jahrzehntelang der wichtigste Handelspartner Deutschlands war, im Eiltempo überflügelt. In diesem Jahr wird das Volumen des Handels zwischen China und Deutschland voraussichtlich bei über 200 Milliarden Euro liegen. Im vergangenen Jahr allein ist er Außenhandelsumsatz um fast zehn Prozent gestiegen.



Besonders beliebt in China sind Autos und Autoteile "Made in Germany"; aber auch in der Industrie benötigte Dinge wie Maschinen und Anlagen oder Spezialwerkzeuge für Nutzung und Pflege der Anlagen finden viele chinesische Käufer. Elektrotechnik-Hersteller und Chemiekonzerne exportieren ebenfalls in steigendem Maß ihre Produkte oder Vorprodukte in das Reich der Mitte.