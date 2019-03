Eine schwächelnde Konjunktur, ein drohender ungeordneter Brexit, die Gefahr von US-Strafzöllen auf europäische Autos: Das sind keine guten Rahmenbedingungen für die deutsche Autoindustrie, meint Peter Fuß, Partner bei der Unternehmensberatung EY. Das bremse die Kauflaune sowohl bei privaten wie gewerblichen Kunden. Nur die Wechselprämien für Besitzer alter Diesel bringe ein wenig Schwung in den Markt. Immerhin aber wurden im Februar nach den jüngsten Zahlen des Kraftfahrtbundesamts in Deutschland mit knapp 269.000 neuen Autos 2.7 Prozent mehr neu zugelassen als ein Jahr zuvor. Das war das erste Plus seit August 2018. Bis auf Porsche und Opel hätten die deutschen Marken Zuwächse verzeichnet. Die waren bei Smart, der BMW-Tochter Mini, Mercedes und Ford zweistellig, VW schaffte nur ein Plus von 4,5 Prozent. Doch immer noch entfällt auf die Marke VW mit 18,6 Prozent der höchste Anteil an den Neuzulassungen.