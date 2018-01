Im Durchschnitt erhöht die Bahn die Fahrpreise zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember um 0,9 Prozent. Fahrscheine zum vollen Preis (Flexpreis) werden in der zweiten Klasse durchschnittlich 1,9 Prozent teurer, in der ersten Klasse sind es 2,9 Prozent. Die Preise für die Bahncards 50 und 25 bleiben dagegen ebenso stabil wie die für Platzreservierung und die Sparpreise.