Knapp 100 Mitarbeiter hat die 1975 gegründete DUH an zwei Geschäftsstellen in Radolfzell am Bodensee und in Berlin. Der Jahrestat liegt bei rund acht Millionen Euro. Das Geld kommt zum einen von Projektzuschüssen - sie stammen etwa von der EU-Kommission, von Bundes- und Landesministerien, nationalen und internationalen Stiftungen. Ein Drittel der Finanzierung kommt von Verbraucherschutzabmahnungen. Daneben gibt es Förderer und Spender. Auf der Liste der Spender steht zum Beispiel der japanische Autobauer Toyota, was zuweilen bemängelt wird. Aber auch deutsche Autobauer wie Daimler, VW und Opel sind regelmäßig auf der Spenderliste.