Hossiep: Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wenn ich an die über 14 Millionen Kaminöfen in Deutschland denke, die im Winterhalbjahr häufig für die Hälfte unserer Feinstaubbelastung verantwortlich sind, wenn ich die irre Umweltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe sehe oder auch das, was ein Tesla im Schnelllademodus an Strom benötigt, kann ich nur sagen: Wir ziehen das alles immer so für uns glatt, wie es gerade passt. Am vernünftigsten wäre es wahrscheinlich, man führe einen alten Benziner mit Kat so lange, bis er auseinander fällt. Aber das möchte eben auch kaum jemand, denn dafür ist das Auto der Gesellschaft zu wichtig. Doch das ist nicht nur in Deutschland so.