Die Orgelmusik in Moll dröhnt immer lauter und bedrohlicher eine Trauermelodie. In den Stimmen von Peter und Bob wächst die Panik, sie sitzen wohl in der Falle. "Da hinten! Es ist blau." - "D-d-das blaue Phantom!" - "Mir wird kalt, Bob. Was ist das? Da kommt jemand, Bob." Viele Tausend Hörspielfans in Deutschland können solche Dialoge aus "Die drei Fragezeichen" auswendig nachbeten. Oft hört man die Abenteuer zum Einschlafen. Das ist einer der Gründe, warum es sich um die erfolgreichste Hörspielreihe der Welt handelt. Am heutigen Samstag (12. Oktober) ist es 40 Jahre her, dass die erste Folge "Der Super-Papagei" erschien.