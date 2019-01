Manche Fertigung findet in mehreren Ländern und in Etappen statt: So kann es vorkommen, dass Bauteile aus der EU nach Großbritannien zur weiteren Verarbeitung geliefert werden, anschließend vielleicht in Hamburg eingebaut und zur Endabnahme nach Madrid geschickt werden – und am Ende das fertige Produkt wieder in England zum Verkauf gestellt wird. Solche Lieferketten werden sich in Zukunft nicht mehr rechnen, und statt an der Grenze in 30 Minuten abgefertigt zu werden, stauen sich die Lkw bald in langen Kolonnen.