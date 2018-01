Immerhin 90.000 Tonnen Fracht werden weltweit täglich per Luftfracht transportiert. Das macht zwar derzeit nur etwa ein Prozent des gesamten Transportwesens aus, aber der Anteil steigt. Denn Flugzeuge sind heute in der Lage, die schwersten und sperrigsten Güter innerhalb weniger Stunden rund um den Globus zu transportieren - immer schneller, immer frischer, immer billiger, aber auch immer schädlicher. Umweltschützer kritisieren, dass Warentransporte per Flugzeug rund 170-mal mehr das Klima schädigen als per Schiff. Und auch das gilt als schon nicht gerade umweltfreundlich.