Fragen, die sicher nach und nach geklärt werden. Einen Zeitplan für die Einführung der eSIM gibt es noch nicht. Dass sie aber kommt ist ausgemacht. Vodafone und O2 bieten als erste Mobilfunkprovider eine smarte Uhr mit einer eSIM an. Die Gear S2 von Samsung. Die Smartwatch ist damit ein komplettes Mobiltelefon - sofort und immer online. Datenübertragung und Telefonie - aktiviert per QR-Code. Und dabei ist das smarte Ding am Arm kleiner und beinahe genauso leicht wie die erste SIM-Karte von 1991. Eben diese große, unhandliche Karte, an die sich heute keiner mehr erinnert. In 20 Jahren erinnert sich vielleicht überhaupt niemand mehr an SIM-Karten. Dann reicht vielleicht schon ein Daumenabdruck oder eine Augenscan und die eSIM bringt das Smartphone online. Hoffentlich zu einem gute Tarif.