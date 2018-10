Die Kommission wollte aber rechtzeitig vor der Europawahl im nächsten Jahr Bürgernähe präsentieren. Das kann leicht nach hinten losgehen, denn es entscheiden die (noch) 28 Mitgliedstaaten, und die sind richtig sauer auf die Kommission, wie aus Brüsseler Diplomatenkreisen zu hören ist. Die EU-Kommission habe die Verantwortung an die Mitgliedstaaten abgeschoben, die müssten jetzt sehen, wie sie damit zurechtkommen. Zu allem Übel will die Kommission auch noch, dass jedes Land bis 2019 festlegt, was es will. Das ist völlig illusorisch.



Schon jetzt hat die EU drei Zeitzonen. Doch nun kann es passieren, dass auch direkte Nachbarn unterschiedliche Zeiten haben. Ob permanente Sommer- oder Winterzeit entscheidet nämlich jedes EU-Land selbst. Ismail Ertug, Europaparlamentarier der SPD, warnt: "Wenn wir nur die nationale Perspektive verfolgen, riskieren wir ein böses Erwachen, denn die Zeiten von Sonnenaufgang und -untergang unterscheiden sich quer durch ganz Europa. Deshalb muss im Fall einer Abschaffung der Zeitumstellung eine möglichst einheitliche Regelung gefunden werden."