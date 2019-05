Trotzdem ist es richtig, dass Deutschland zu den größten Nettozahlern in der EU gehört. Das heißt, die Bundesrepublik zahlt mehr Geld ein, als in Form von Fördermitteln wieder zurück kommt. Gemessen an absoluten Zahlen und am Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist Deutschland sogar auf Platz eins der Nettozahler. Runtergebrochen aber auf die Leistungen pro Kopf ist Deutschland hinter Schweden (139 Euro) mit 129 Euro pro Kopf auf dem zweiten Platz (Stand: 2017). So oder so: Deutschland zahlt viel in die Europäische Union ein. Im Jahr 2017 waren es insgesamt fast 19,6 Milliarden Euro.