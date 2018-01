Ab sofort stehen in Estland, Litauen, Lettland und Polen jeweils 1.000 Mann starke Kampftruppen, die der NATO-Ostflanke als Rückversicherung dienen sollen. Die Bundeswehr führt den Kampfverband in Litauen an. Eine weitere Aufstockung oder militärische Antwort auf "Zapad" will die NATO trotz aller Sorgen, die Russen könnten an der Grenze zum Baltikum dauerhaft Truppen stationieren, nicht vollziehen. "Wir wollen nicht spiegelbildlich einfach nachvollziehen, was die Russen machen", sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei seinem Besuch in Estland.