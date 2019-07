In Brüssel ist man bereit, London in Form einer politischen Erklärung über die künftigen Beziehungen entgegenzukommen. Darin könnte die EU nochmal eisern versprechen, auf jeden Fall an einer Lösung für Nordirland zu arbeiten, die Grenzkontrollen überflüssig macht und Großbritannien zugleich nicht in die Zollunion zwingt - worin die Brexit-Anhänger eine Fessel und größtmögliche Demütigung sehen. Einem Politiker wie Johnson dürfte das aber kaum reichen. Zu groß waren seine Versprechen, das Austrittsabkommen in die Tonne zu werfen und ganz neu zu beginnen. Ein komplizierter, unverbindlicher Text aus Brüssel hilft ihm wenig.



Brüssel stellt sich daher auf einen nervenaufreibenden Poker mit einem Politiker ein, der wenig Skrupel kennt und zu jeder Wendung bereit ist. Johnson könnte versuchen, so lange mit dem ungeregelten Brexit zu drohen, bis die ersten EU-Länder schwach werden aus Angst, der Chaos-Brexit könnte sie hart treffen. Vor allem Irland ist hier im Visier der Briten, das Nachbarland könnte allen Experteneinschätzungen zufolge am härtesten unter den Folgen eines No-Deal-Szenarios leiden.