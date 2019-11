Die Rolle von Erdgas als Übergangslösung stellt kaum jemand in Frage, wohl aber den Bedarf an neuer Infrastruktur. Die EIB unterstützt nun ab 2022 keine Projekte im Gasbereich mehr. Klima- und Umweltschützern hatten einen früheren Ausstieg aus der Gasförderung gefordert. Bas Eickhout etwa, EU-Abgeordneter der Grünen, fürchtet, dass durch neue Infrastrukturprojekte mit langen Laufzeiten der Bedarf an Erdgas "quasi künstlich geschaffen wird". "Es werden ja keine Leitungen und Kraftwerke gebaut, um sie am Ende nicht zu nutzen", sagt der Niederländer. Dabei werde die vorhandene Kapazität zur Verarbeitung von Erdgas in der EU bereits heute nicht vollständig ausgeschöpft.