Der erste Präsident, Wim Duisenberg, war als Niederländer eine Kompromisslösung, prägte die Europäische Zentralbank (EZB) aber durch seinen Kurs der politischen Enthaltung und enthielt sich auch einer zweiten Amtszeit. Nachfolger Jean-Claude Trichet ließ schon französische Tradition erkennen: die Zentralbank auch als wohlwollender Begleiter der Staaten und ihrer wirtschaftlichen Politikziele. Und dann kam der Investmentbanker, der ehedem bei Goldman Sachs tätig war: Draghi. Das war 2011, die von den USA ausgehende Finanzkrise hatte man so recht und schlecht überstanden, und überall wurde nach Möglichkeiten gesucht, die Finanzmärkte einzuhegen. Regulierung hieß und heißt bis heute das Zauberwort. Ein anderes sprach Draghi kurz darauf selbst, das "whatever it takes"; was immer nötig sei, werde man tun, um den Euro zu retten. Ein mächtiger Satz, die Finanzmärkte kuschten.