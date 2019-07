Deniz Yücel, deutsch-türkischer Journalist.

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Die Prozesse wegen Terrorvorwürfen gegen den "Welt"-Journalisten Deniz Yücel und den Menschenrechtler Peter Steudtner gehen am Dienstag in der Türkei weiter. Steudtners Anwalt sagte, der Staatsanwalt sei ausgetauscht worden, er erwarte daher eine Vertagung des Verfahrens.



Mit Steudtner sind sein Kollege Ali Gharavi, der Amnesty-International-Ehrenvorsitzende der Türkei, Taner Kilic, und neun weitere Menschenrechtler angeklagt. Der Prozess gegen Yücel wird in seiner Abwesenheit fortgeführt.