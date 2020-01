Soleimanis Rolle im Irak und in Syrien im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat festigte seinen militärischen Ruf. Mehrmals wurde er von Teheran nach Syrien geschickt, um Assad im Kampf gegen den IS und andere Gegner zu helfen. Die irakische Regierung wurde in ihrem Kampf gegen den IS von der US-geführten Koalition mit Luftangriffen unterstützt. Soleimani war an der Front, bewundert und verehrt von denen, die er führte.