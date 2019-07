Zur Feier des 30. Bühnenjubiläums haben das Quartett und das Stuttgarter Stadtpalais tief in der Klamottenkiste gekramt, die Fotoalben durchgeblättert und in die Archive geschaut. Alte Schallplatten, T-Shirts und Autogrammkarten, klobige Computer und Aufkleber, sogar der halbierte, begehbare Wohnwagen eines treuen Fans - das Stuttgarter Stadtpalais hat alles gesammelt, was die Erinnerung an die vergangenen drei Jahrzehnte mit den Fantastischen Vier hochleben lässt. Unter dem Titel "Troy", eine Anspielung an einen Titel aus dem Jahr 2004, stellt das Stadtmuseum diese geradezu hymnisch aufgemachte Reminiszenz zusammen.