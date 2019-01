Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt sich auf ein Ende des jahrelangen Wirtschaftsaufschwungs ein. "Die schöne Zeit, in der der Staat immer mehr Steuern einnimmt als erwartet, geht zu Ende", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". "Für 2018 werden wir noch mal einen Steuerüberschuss ausweisen können." Die fetten Jahre seien aber vorbei. "Von jetzt an erwarte ich keine unvorhergesehenen Mehreinnahmen mehr."