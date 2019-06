Was nicht heißt, dass Menschen sich nicht an Fliegen abarbeiten - im Gegenteil. In der Literatur, in der Kunst und im Film gab es immer wieder Versuche, die Welt aus der Perspektive dieses Insekts zu betrachten. Und jeder, der nachts von einer Fliege wachgehalten oder beim Essen von ihr heimgesucht wurde, kennt wohl Verwünschungen wie "Miststück" oder "verdammtes Ding", die Geimer zitiert. Davon abgesehen, so der Autor, bekämen Fliegen keine Namen. Sie hätten auch kein Herrchen oder Frauchen, "höchstens haben sie einen Herrn, jenen 'Herrn der Fliegen' nämlich, der aber des Teufels ist, wie schon das Alte Testament in der Figur des Beelzebub berichtet".