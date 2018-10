Denn die gegenseitigen Zollerhebungen und Handelshemmnisse, die ja gerade sogar noch verschärft werden, treffen gänzlich unbeteiligte Schwellenländer. Sei es, dass sie weniger zuzuliefern haben - etwa Textilfabrikanten in Vietnam, sei es, dass sie Währungsturbulenzen ausgesetzt sind und nicht anders können als einheimische Zinsen anzuheben: Gift für eine kreditfinanzierte Volkswirtschaft.



In Indonesien, wo just im Moment der IWF tagt, hat man enorme Auslandsschulden, die zum großen Teil in Dollar abzurechnen sind. Die, so sagen Ökonomen, weitgehend künstlich herbeigeführte Stärke des Dollar zwingt den Schwellenländern höhere Zinszahlungen auf und schwächt den nationalen Ausgabenspielraum. Gleichzeitig werden ihre Exporte in die Märkte der Industriegesellschaften teurer und damit weniger, ein durchaus zu beachtender Teufelskreis.