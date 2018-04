Am 11.11. startet um 11.11 Uhr traditionell die Karnevalssession. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

In den Karnevalshochburgen beginnt die fünfte Jahreszeit. Wegen des Wochenendes rechnen die Vereine mit besonders vielen feierwütigen Jecken zum traditionellen Auftakt am 11. November. Die Kölner Polizei reagiert mit hoher Polizeipräsenz auf den erwarteten Andrang unter dem Motto "Mer Kölsche danze us der Reih".



Eine Besonderheit gibt es in Blankenburg im Harz: Nach der Erstürmung des Rathauses um 11.11 Uhr will sich das homosexuelle Prinzenpaar Roland I. und Marco I. das Jawort geben.