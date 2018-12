Langhammer: Man muss sehen, was an Alternativen verfügbar wäre, gäbe es die G20 Treffen nicht. Sonst hätte man vielleicht nur noch bilaterale Treffen – ganz so, wie sich das zum Beispiel US-Präsident Trump wünscht, der es grundsätzlich ablehnt, im Kreise vieler formal Gleichberechtigter auf der Basis von Geben und Nehmen verhandeln. Der G20-Gipfel gibt den Teilnehmern immerhin einen festen Rhythmus und eine Agenda vor, die vom gastgebenden Land geprägt wird, und auch ein amerikanischer Präsident muss sich darin fügen.