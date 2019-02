Seitdem gibt es das Problem mit MS-13 in El Salvador und in den USA. Donald Trump hat sie schon in seinem Wahlkampf zur Gefahr für die nationale Sicherheit erklärt, er umgibt sich mit ihren Opfern und erklärt die Schauplätze ihrer Verbrechen zu "blutgetränkten Schlachtfeldern". MS-13 wird in Trumps Auftritten zur Personifikation des Bösen und ist ein wichtiges Argument zur Rechtfertigung seiner knallharten Einwanderungspolitik.



Die Brutalität ist oft verstörend, doch die herausgehobene Position, die Trump der Latino-Gang zukommen lässt, ist krass übertrieben. Von etwa 1,4 Millionen Gangmitgliedern in den USA gehören etwa 10.000 der MS-13 an, von jährlich 17.000 Morden gehen gut 30 auf ihr Konto. Und die Zahl der Gangster hat sich seit 15 Jahren nicht erhöht, Trumps Behauptung, MS-13 überrolle heute das Land, also falsch.