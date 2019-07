41 Personen, Länder und Institutionen griff Donald Trump auf Twitter an - allein in dem einen Monat, seit der Wahlkampf zur Wiederwahl offiziell läuft. 69 Tweets und Threads enthielten Beleidigungen gegen politische Gegner. Damit beleidigt oder greift er in knapp 30 Prozent seiner Tweets an - oft twittert er in dem Zuge gleich mehrere Anschuldigungen oder beleidigt eine Reihe von Gegnern auf einmal.



Am längsten ist die Liste der Beleidigungen bei den Kongressabgeordneten Ocasio-Cortez, Tlaib, Pressley und Omar. Wegen der Beleidigungen sieht sich der US-Präsident schweren Rassismusvorwürfen ausgesetzt. In einer Resolution verurteilte das US-Repräsentantenhaus seine fremdenfeindlichen Tiraden.