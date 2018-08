Der erste Versuch, eine Sommerzeit einzuführen, wurde im Deutschen Kaiserreich 1916 gestartet. "Mittags ist dann, wenn die Sonne am höchsten steht", galt nicht mehr. Der natürliche Zeitrhythmus wurde durch die Sommerzeit durcheinander gebracht. Nach drei Jahren wurde diese Regelung also wieder rückgängig gemacht, man ging zurück zur mitteleuropäischen Zeit.



Während der beiden Weltkriege war die Sommerzeit jedoch ein wichtiger ökonomischer Faktor für die Rüstungsindustrie. So sollten sich Rohstoffe einsparen lassen. Eine Stunde mehr Tageslicht bedeutete gleichzeitig auch eine Stunde mehr Arbeitszeit. Also wurde die Sommerzeit im Jahr 1940 wieder eingeführt.



Nachdem Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Besatzungszonen geteilt wurde, war das Zeitchaos perfekt. In den westlichen Besatzungszonen wurde die Sommerzeit beibehalten. Die sowjetische Besatzungszone und Berlin richteten sich jedoch nach der Moskauer Zeit. Das bedeutet: Zwischen Ost- und Westdeutschland klaffte ein Zeitunterschied von zwei Stunden