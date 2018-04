Zwei Geschichten haben es nun in "Die Geschichte des Wassers" geschafft. So heißt Maja Lundes neues Buch, das am 19. März in Deutschland in den Buchhandel kommt. Ihre Arbeit daran habe mit zwei Figuren angefangen: Mit der Idee eines Klimaflüchtlings in Südeuropa - in einer nahen Zukunft; in einer Welt, in der es Dürren gibt. "Ich hatte dieses Bild von ihm im Kopf, wie er die Küste entlanggeht", erzählt Lunde. Das zweite Bild sei das von einer alten Dame in Norwegen gewesen. Einer Frau, die in der Nähe eines Wasserfalls lebt und die diesen Wasserfall sehr liebt.