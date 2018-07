Das Protokoll ist echt – das, was "Jouwatch" daraus macht, angesichts der Vorgeschichte relativ absurd. So heißt es in dem Text: "Frau Roth möchte also, dass knapp 70 Millionen Menschen zusätzlich in Deutschland untergebracht und finanziert werden. Doch wer die unersättliche Gier dieser Dame kennt, weiß, dass ihr das noch nicht ausreicht."