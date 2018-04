Brennender Euroschein Quelle: picture alliance / blickwinkel

Zunächst einmal die gute Nachricht: Die größten Kapitalvernichter an der Börse haben ihren Aktionären im vergangenen Jahr noch Renditen eingebracht. Das klingt paradox, ist aber der schlichten Tatsache geschuldet, dass es an den Börsen ziemlich deutlich nach oben gegangen ist mit den Aktienkursen. Selbst wer also zu Beginn des vergangenen Jahres sein Geld in die 50 am schlechtesten abschneidenden Unternehmen gesteckt hat, hat sein Vermögen unter dem Strich vermehrt. "Das überrascht eigentlich. Daran sieht man vor allem, wie gut die Börsen im vergangenen Jahr gelaufen sind", sagt der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler.