Die Skyline von Guangzhou in China. Quelle: Kong Lingzhang/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Eine neue Datenbank listet mehr als 70 Städte rund um den Globus mit mehr als fünf Millionen Einwohnern. So gebe es mehr als 40 Städte mit fünf bis zehn Millionen Einwohnern und 32 Megacitys mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. Das berichtet die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS) der EU-Kommission in Brüssel.



In Indien und China gibt es jeweils fünf Megacitys, während es in Europa nur drei gibt: Paris, Moskau und Istanbul. Insgesamt gebe es mehr als 470 Millionenstädte auf der Welt.